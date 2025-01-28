Прокуратура Салехарда начала проверку после пожара в доме на улице Дружинина

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прокуратура организовала проверку после пожара в частном жилом доме на улице Дружинина, 24, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

Для жильцов дома и временно эвакуированных жителей соседних домов организован пункт обогрева, пострадавших среди них нет. На место пожара выезжали прокурор Салехарда Евгений Губкин и его заместитель Максим Касьянов.

По информации окружного МЧС, сообщение о возгорании в частном доме поступило 27 января в 18:55, был эвакуирован хозяин дома. На момент прибытия пожарных горела кровля, позднее огонь перекинулся на соседние хозпостройки, тушение осложнялось погодными условиями и высокой плотностью застройки. Локализовать пожар на площади 300 кв. м удалось к 21:15.

Ирина Пичурина