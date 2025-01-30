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Коммерсантъ FM
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Основатель Twitter Джек Дорси представил платформу для создания ИИ-агентов Goose

Основатель Twitter (нынешняя соцсеть Х) Джек Дорси анонсировал новую платформу Goose для создания ИИ-агентов. Сервис был разработан принадлежащей бизнесмену компанией Block и является открытой и бесплатной средой, упрощающей работу с большими языковыми моделями.

Джек Дорси

Джек Дорси

Фото: House of Representatives Energy and Commerce Committee / Handout / Reuters

Джек Дорси

Фото: House of Representatives Energy and Commerce Committee / Handout / Reuters

С помощью платформы можно будет автоматизировать задачи в сфере программной инженерии, например перенести код с одного языка на другой, создать API, настроить мониторинг и оптимизацию баз данных, а также проводить тесты производительности. Будет возможность работать сразу с несколькими приложениями или системами.

Goose доступна по лицензии Apache 2.0, а модульная структура позволяет интегрировать сервис в существующие системы и адаптировать ее под определенные задания. В компании считают, что Goose поможет инженерам избавиться от рутинных задач.

Евгений Федуненко

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