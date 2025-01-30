Член ОП РФ Екатерина Колотовкина заявила о действующем в центре Самары интим-салоне

Член Общественной палаты РФ Екатерина Колотовкина в своем Telegram-канале рассказала об интим-салоне рядом с площадью Куйбышева в Самаре. Поводом для этого послужило сообщение Евгения Ренкаса, помощника члена ОП РФ Олега Лундстрема. Борющийся с «салоном эротического массажа» житель Самары заявил, что кто-то залил ему дверь монтажной пеной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я давно знаю об интим-салоне в центре Самары. Евгений говорил, что соседство с ними не дает покоя всему дому. Ночные тусовки, голые неадекватные мужики, бегающие по ночам во дворе. Вряд ли кому такое понравится»,— заявила госпожа Колотовкина.

По словам общественницы, ранее она не реагировала, так как считала, что с этим должны разбираться правоохранительные органы. Но то, что произошло сейчас, перешло все границы. И те, кто угрожает членам Общественной палаты РФ и их помощникам, нарушает правопорядок, мешает жить другим людям должны быть наказаны.

В свою очередь, господин Лундстрем заявил, что ему в бот записывал сообщения якобы сам «владелец данных помещений господин Земсков».

«Он завуалированно угрожал мне и предлагал просто удалить мои посты. Ранее он угрожал моему помощнику, а некие неизвестные люди расклеивали портреты Евгения Ренкаса по всему району»,— уточнил общественник.

Члены ОП РФ полагают, что в доме, где жили ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и авиационные конструкторы, подобного заведения быть не должно.

Алексей Алексеев