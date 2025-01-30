У Центрального рынка рынка в Перми автобус провалился под асфальт

В социальных сетях появились видео с кадрами, на которых автобус, следующий по шоссе Космонавтов, частично провалился под асфальт. По данным телеграм-канала «Пермский транспорт», из-за невозможности проезда поврежденного участка на шоссе Космонавтов в направлении Гознака автобусы маршрутов №3, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 72 и 77 разворачиваются на Центральном рынке.

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По данным пресс-службы краевого минтранспорта, на ул. Мильчакова произошел инцидент с автобусом маршрута №120, выполняемым перевозчиком ООО «Дизель». Транспортное средство провалилось в образовавшуюся яму на участке ремонтных работ задними колесами. Пострадавших нет.

По информации КГБУ «УАДиТ», причиной инцидента стало обрушение переувлажненного из-за погоды грунта, при проведении работ подрядчиком ООО «АБЗ Дорстрой» по устройству ливневой канализации. Движение в одном направлении на данном участке улицы обеспечено. Начаты работы по укреплению участка с использованием железобетонных плит.