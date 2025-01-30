Посол рассказал о проблемах с российскими картами в Турции из-за санкций

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что западные санкции создали сложности с использованием российских банковских карт в республике. По его словам, в Турции в том числе не работают карты платежной системы «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Турецкой республике Фото: Посольство Российской Федерации в Турецкой республике

«В Турции, как известно, не работают многие российские карты (банковские.— "Ъ"), и прежде всего карта "Мир". Причины все те же — западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты»,— сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

21 ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции.

В начале декабря издание Ekonomim со ссылкой на источник писало, что санкции США против Газпромбанка привели к приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов. Однако посольство РФ в Турции в беседе с ТАСС опровергло эту информацию, заявив, что бронирование продолжается в обычном режиме.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Маршруты нанесли на карточки».