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На Урале обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник минАПК остался под стражей

Суд в Екатеринбурге оставил без изменений арест до 23 февраля для бывшего сотрудника Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского, который обвиняется в незаконном выращивании конопли, сообщили в Свердловском областном суде.

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Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

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Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Его адвокат подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, однако суд оставил решение Ленинского районного суда без изменений и отклонил жалобу.

По версии следствия, он выращивал коноплю в железнодорожных контейнерах, расположенных в Белоярском районе.

Напомним, 13 января Ленинский райсуд отправил в СИЗО экс-начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского по п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере). Как ранее сообщал «Ъ-Урал» со ссылкой на источник, в его уголовном деле есть еще несколько фигурантов.

Ирина Пичурина

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