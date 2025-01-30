В Windows 11 получится просматривать сообщения с iPhone в меню «Пуск»

Американская корпорация Microsoft анонсировала новую функцию для меню «Пуск» в Windows 11, благодаря которой пользователи смогут просматривать сообщения и другие данные со своих iPhone на ПК. Ранее доступ к функции был только у владельцев устройств на Android.

После установки соединения смартфона с ПК данные с мобильного устройства автоматически появятся в меню «Пуск». Пользователи смогут читать текстовые сообщения, принимать звонки, отслеживать статус соединения и уровень заряда батареи.

Воспользоваться нововведением пока что могут только участники программы Indiser — для доступа к функции нужно установить Windows 11 версии 4805, а также приложение Phone Link версии 1.24121.30.0. Необходимы поддержка Bluetooth LE и учетная запись Microsoft. Пока что новый функционал недоступен на операционных системах Windows 11 Pro Education или Education.

Евгений Федуненко