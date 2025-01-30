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Заместителем главы Озерска по городскому хозяйству назначен местный депутат

В Озерске заместителем мэра по городскому хозяйству назначен Андрей Лучников, который был депутатом городского собрания и начальником хозяйственной службы радиохимического завода ФГУП «Производственное объединение “Маяк”». О назначении сообщил в личном telegram-канале мэр Сергей Гергенрейдер.

30 января Андрей Лучников сложил депутатские полномочия.

Господину Лучникову 53 года. Окончил Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ. Начинал карьеру в качестве токаря на приборно-механическом заводе ПО «Маяк». Общий стаж работы на предприятии составил 34 года, из них 10 лет был начальником службы радиохимического завода. В 2015 году избран депутатом собрания депутатов городского округа пятого созыва. В 2020 году переизбран в состав шестого созыва. Работал в составе двух постоянных комиссий: по экономической политике, предпринимательству и развитию территории; по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергей Гергенрейдер стал мэром Озерска в августе прошлого года. С 2015 года он был депутатом местного собрания, с 2020-го — председателем собрания депутатов округа.

Виталина Ярховска

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