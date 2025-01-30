Жителя Донецка задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка по подозрению в шпионаже. По версии спецслужбы, он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских вооруженных силах.

Как сообщает Telegram-канал штаба обороны ДНР, мужчина собирал информацию о том, где дислоцируются российская техника и военнослужащие. На представленном ФСБ видео мужчину задерживают три сотрудника спецслужбы. После чего его сажают в микроавтобус, где надевают наручники.

Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило в отношении фигуранта уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как СБУ использовала иностранцев для терактов и диверсий в России».