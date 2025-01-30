Власти Кетовского округа запретили разделять школьников по стоимости питания

Администрация Кетовского округа высказалась против предложения руководства Лесниковского лицея поднять стоимость горячего питания в учебном заведении, а школьников с льготами кормить по отдельному меню. Мнение властей опубликовано в официальном telegram-канале муниципалитета. Ранее информацию о таком решении образовательного учреждения публиковали в СМИ.

Новость о возможном разделении школьников по стоимости питания появилась 29 января. По данным средств массовой информации, руководство лицея собиралось поднять цены на обеды в столовой с 52 до 100 руб., а тех, кто получает бесплатное питание, кормить отдельно по меню на 52 руб. В чатах для родителей появились опросы: можно было оставить прежнюю цену за обеды, исключив из рациона мясо, либо повысить стоимость, сохранив основной источник белка в блюдах. Школьникам, питающимся по льготному тарифу, руководство школы предлагало подавать только гарнир и напиток. По данным СМИ, родители не согласились с этими вариантами, предложив властям повысить расходы на бесплатное питание.

Администрация Кетовского округа указала руководству лицея на недопустимость подобного разделения. «В случае повторения инцидента или попыток воплотить эту противоречащую не только утвержденным требованиям, но и моральным нормам идею к руководству школы будут предприняты меры дисциплинарного взыскания», — подчеркивают в мэрии.

Также в сообщении говорится, что проведение опроса в родительских чатах не было согласовано с администрацией, которая является учредителем учебного заведения.

Виталина Ярховска