Власти Ростова предложили продлить схему движения автобуса № 84
Департаментом транспорта Ростова проводит соцопрос по вопросу продления схемы движения маршрута № 84 ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал. Соответствующая информация опубликована на сайте «Активный ростовчанин».
Фото: сайт «Активный ростовчанин»
Изменение муниципального маршрута связано с многочисленными обращениями граждан. Новая схема движения предполагает продление по ул. Берберовская до отстойно-разворотной площадки в пос. Александровка.
Принять участие в социологическом опросе и проголосовать за изменение или сохранение действующей схемы можно до 7 февраля 2025 года.