Власти Ростова предложили продлить схему движения автобуса № 84

Департаментом транспорта Ростова проводит соцопрос по вопросу продления схемы движения маршрута № 84 ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал. Соответствующая информация опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Активный ростовчанин» Фото: сайт «Активный ростовчанин»

Изменение муниципального маршрута связано с многочисленными обращениями граждан. Новая схема движения предполагает продление по ул. Берберовская до отстойно-разворотной площадки в пос. Александровка.

Принять участие в социологическом опросе и проголосовать за изменение или сохранение действующей схемы можно до 7 февраля 2025 года.

Ева Китаева