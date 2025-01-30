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Власти Ростова предложили продлить схему движения автобуса № 84

Департаментом транспорта Ростова проводит соцопрос по вопросу продления схемы движения маршрута № 84 ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал. Соответствующая информация опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Фото: сайт «Активный ростовчанин»

Фото: сайт «Активный ростовчанин»

Изменение муниципального маршрута связано с многочисленными обращениями граждан. Новая схема движения предполагает продление по ул. Берберовская до отстойно-разворотной площадки в пос. Александровка.

Принять участие в социологическом опросе и проголосовать за изменение или сохранение действующей схемы можно до 7 февраля 2025 года.

Ева Китаева

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