ФАС возбудила два дела из-за цен на воду во Внуково

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М», основного оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли в нескольких аэропортах. Причиной стало подозрение в нарушении антимонопольного законодательства из-за завышенных цен на воду в зоне вылета аэропорта Внуково.

Сообщение московского УФАС приводит ТАСС. В нем говорится, что проверка компании началась в ноябре 2024 года после жалобы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Глава ассоциации Владимир Зыков рассказал агентству, что пассажиры в соцсетях неоднократно жаловались на стоимость воды в аэропорту. «Совершенно очевидно, что цена в 150–300 руб. за бутылку воды объемом 0,5 литра — это жесткий перегиб»,— сказал он.

В ноябре прошлого года пресс-служба Внуково сообщила, что сдает площади в аренду и не может контролировать уровень цен на торговых площадях. Там отметили, что эта задача — «прерогатива государственных надзорных органов, но не аэропорта».