Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл пермской «Парме» в овертайме

В овертайме матча Единой лиги ВТБ, который прошел в Перми, пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу над командой «Уралмаш» из Екатеринбурга. Счет составил 88:84 в пользу хозяев, передает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Пермяки отставали на 16 очков за три с половиной минуты до конца основного времени, но сумели сократить разрыв до шести очков за 13 секунд до финальной сирены — игра закончилась ничьей со счетом 76:76. В овертайме «Парма» смогла переломить ход матча и одержать победу.

Наибольший вклад в успех пермской команды внесли Самсон Руженцев с 22 очками, Ройс Хэмм — с 18 очками и 10 подборами, а также Гарретт Нэвелс, набравший 17 очков. Для «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи.

Ирина Пичурина