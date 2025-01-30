В списки на депортацию из США попали 337 граждан СССР

В США на ноябрь 2024 года планировалась депортация 1182 человек, имеющих гражданство СССР и Югославии, сообщает иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в ответ на запрос Fox News.

По данным ICE, к 24 ноября 2024 года были выданы приказы о депортации 1 445 549 иностранцам, не находящимся под арестом. Среди них — 845 граждан Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно прекратить незаконное пересечение границы нелегалами и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на южной границе страны.