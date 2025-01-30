В Чечне прокомментировали сообщения об исчезновении Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал вбросами появившиеся сообщения о том, что глава республики Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях.

В видео в Telegram-канале господин Дудаев сообщил, что с начала нового года Рамзан Кадыров активно участвует в общественной жизни Чечни, регулярно посещая различные мероприятия, а аспекты его работы публикуются на различных платформах. Господин Дудаев отметил, что глава Чечни был на пятничных молитвах в мечети Грозного 10 и 17 января, а 26 января принимал технику на нужды СВО от Минсельхоза Чечни.

Вместе с тем господин Дудаев сказал, что с 13 января Рамзан Кадыров официально находится в отпуске. Распоряжение о возложении обязанностей главы республики на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова опубликовано на сайте. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 13 января 2025», — сказано в документе.