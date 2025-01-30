У сборных команд России по футболу будет свой центр

В столичном районе Хорошево-Мневники построят центр по подготовке сборных команд России по футболу. Городской комитет по архитектуре и градостроительству уже внес изменения в правила землепользования и застройки для возведения спортивного объекта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета Юлиану Княжевскую.

«Согласно документу, на северо-западе Москвы сформирована территориальная зона, на которой появится центр площадью более 32,6 тыс. кв. метров. На участке расположится тренировочная база для сборных команд по футболу. Ее площадь составит свыше 19 тыс. кв. метров»,— сообщила Юлиана Княжевская. У спортсменов будет возможность проживать на территории центра в период тренировок, отметила глава комитета. Общая площадь помещений для временного размещения составит почти 3 тыс. кв. метров.

Земельный участок находится на улице Нижние Мневники на берегу Москвы-реки, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии, уточняется в сообщении.

«Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит Российскому футбольному союзу земельный участок площадью 6,05 гектара. Договор планируется заключить на пять лет, в течение которых должно быть завершено возведение спортивного комплекса»,— добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

ТАСС