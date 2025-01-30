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Коммерсантъ FM
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Юный россиянин обыграл Магнуса Карлсена

14-летний россиянин Давид Ахмедов белыми фигурами обыграл 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия завершилась на 56-м ходу.

Магнусу Карлсену 34 года, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Норвежец также является пятикратным победителем чемпионатов мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, в котором могут принять участие только игроки с международными званиями. Он проходит по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию и добавлением 1 секунды после каждого хода.

ТАСС

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