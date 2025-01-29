В Ленинском районе Челябинска более 100 домов остались без тепла из-за аварии

В Челябинске в результате аварии на теплотрассе 96 многоквартирных и 16 частных жилых домов остались без отопления в Ленинском районе. Развернут оперативный штаб, который координирует работу всех служб, сообщает пресс-служба администрации города.

По предварительным данным, причиной повреждения на теплотрассе стало аварийное отключение электроэнергии на подстанции и последовавшая за этим остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Пункт уже запустили в работу. 15 аварийных бригад проводят восстановительные работы на теплотрассе. По данным мэрии на 23:20 теплоснабжение восстановлено в 21 многоквартирном доме.

В оперативном штабе работают глава Челябинска Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов, начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов, представители УСТЭК и управляющей компании.