В ДТП в Прикамье погиб топ-менеджер крупной столичной компании

В недавнем ДТП в Большесосновском округе погиб столичного директор обособленного подразделения ООО «Авто-ПЭК». Смертельный случай расследует региональная инспекция труда. Персональные данные погибшего не раскрываются. По данным ведомства, топ-менеджер находился в Прикамье в служебной командировке.

Как сообщала ранее Госавтоинспекция, 27 января около 18:50 часов по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми двигался автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1970 года рождения. На 10 км дороги водитель не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Dongfeng. В результате водитель Lada погиб на месте.

ООО «Авто-ПЭК» (Москва) занимается организацией грузовых перевозок. По данным сервиса RusProfile,выручка ООО в 2023 году – 6, 9 млрд руб., чистая прибыль – 183 млн руб. В компании трудятся 2300 сотрудников.