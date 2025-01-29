«Сумасшедшая совершила убийство»

Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор Якову Майбороде, убившему вместе с супругой восьмимесячную дочь. В прошлом году суд первой инстанции назначил ему 15 лет лишения свободы. Однако защита подала жалобы и пыталась добиться направления дела на новое разбирательство, утверждая, что на присяжных было оказано давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Якову Майбороде (в центре), обвиняемого в убийстве восьмимесячной дочери, в Ростовском областном суде

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Оглашение приговора Якову Майбороде (в центре), обвиняемого в убийстве восьмимесячной дочери, в Ростовском областном суде

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

28 января Третий апелляционный суд в Сочи не удовлетворил жалобы защитников Якова Майбороды, осужденного за убийство восьмимесячной дочери. В октябре 2024 года Ростовский областной суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако защитники Якова Майбороды подали апелляционные жалобы, указав, что на коллегию присяжных заседателей было оказано «незаконное воздействие».

В суде первой инстанции при участии гособвинителей было установлено, что в апреле 2023 года супруги убили свою восьмимесячную дочь, задушив ее. Пара сделала это в ходе очередного конфликта. Чтобы создать видимость непричастности к преступлению, мать ребенка сообщила в правоохранительные органы о похищении дочери неизвестными лицами. Пара попыталась скрыть тело. Как писали СМИ, чтобы избавиться от тела дочери, родители использовали мясорубку.

2 октября 2024 года Ростовский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор Якову Майбороде и его супруге Анастасии. Они признаны виновными по п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Якова Майбороду суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режим, его супругу — к 13 годам в колонии общего режима. Адвокаты Якова подали жалобы на приговор. Защита Анастасии не стала подавать апелляцию.

В Третьем апелляционном суде защитники Якова Майбороды добивались отмены приговора и направления дела на новое судебное разбирательство. Согласно апелляционным жалобам адвокатов, один из сотрудников Ростовского областного суда угрожал присяжным заседателям с целью добиться обвинительного приговора Якову и оправдательного вердикта Анастасии. В жалобах защитников было заявлено ходатайство о допросе в судебном заседании четырех присяжных, которое апелляционный суд отклонил на месте.

На заседании председатель судебной коллегии сообщила, что Третий апелляционный суд получил постановление следователя по особо важным уголовным делам от 11 декабря 2024 года, согласно которому в возбуждении уголовного дела по факту вмешательства в деятельность суда при рассмотрении дела Майбородов было отказано. В распоряжении следователя находились заявления и опросы присяжных заседателей. Документы были направлены государственным обвинителям для процессуальной проверки, в ходе которой опрошенные присяжные сообщили, что на них не было оказано воздействия и давления. В итоге судебная коллегия приобщила постановление к уголовному делу.

Находящийся в следственном изоляторе Яков Майборода участвовал в судебном процессе путем видеоконференции. В ходе прений сторон осужденный пояснил, что невиновен в убийстве дочери. «Ваша честь, хочу начать с того, что 28 апреля 2023 года сумасшедшая совершила убийство моего ребенка, восьмимесячной малютки, самого дорогого человека, который был в моей жизни», — сказал он.

Адвокат осужденного Артем Хачатурян рассказал присутствовавшим в зале суда журналистам, что в момент убийства ребенка его доверителя не было дома. Господин Хачатурян отказался от комментариев по поводу дальнейших действий защиты.

Андрей Куценко