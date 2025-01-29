Коммунальная дорога

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин реформировал структуру регионального правительства. Глава региона отказался от отдельного вице-премьера по вопросам ЖКХ и разделил его функционал между «инфраструктурным» вице-премьером Андреем Алякринским и первым зампредом регионального правительства Ольгой Антипиной. Эксперт полагает, что такое перераспределение полномочий соответствует структуре федерального правительства и может усилить эффективность взаимодействия с федеральным центром.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Андрей Алякринский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Вице-премьер Андрей Алякринский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В правительстве Пермского края больше не будет отдельного вице-премьера, ответственного за вопросы ЖКЖ. Андрей Кокорев, занимавший эту должность с ноября 2020 года, станет советником губернатора. А региональные ведомства, работу которых он курировал в должности зампреда, перераспределены между другими вице-премьерами.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Инспекция государственного жилищного надзора, а также Фонд капитального ремонта переходят в инфраструктурный блок под руководством вице-премьера правительства Андрея Алякринского. А министерство тарифного регулирования и энергетики будет курировать первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина, ответственная за бюджетное планирование, финансы и госзакупки.

Об этих изменениях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального кабмина. «Обсуждали приведение структуры краевого правительства в соответствие со структурой правительства РФ... Таким образом, мы концентрируем под единым началом сферы транспорта, строительства и ЖКХ»,— отметил глава региона. Передачу краевого минтарифов под кураторство Ольги Антипиной господин Махонин объяснил тем, что минфин выполняет, в том числе, контрольные функции. «Минфин это еще и контрольно-ревизионное управление, выполняющее функции контроля и надзора. А сфера тарифного регулирования требует пристального внимания»,— пояснил губернатор.

Также он рассказал, чем будет заниматься Андрей Кокорев на должности советника. Губернатор поручил бывшему вице-премьеру «специальные проекты» в сфере ЖКХ. По информации «Ъ-Прикамье», одним из таких проектов может стать строительство мусоросортировочного комплекса в Софронах. Еще одна задача, поставленная Дмитрием Махониным перед господином Кокоревым,— «навести порядок в Пермском муниципальном округе». «Все концессионные соглашения (в муниципалитете.— «Ъ-Прикамье»), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс»,— заявил глава региона. Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о возможной отставке главы Пермского округа Владимира Цветова. Предполагается, что эту должность займет бывший первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. С 20 января она назначена заместителем руководителя Пермского муниципального округа.

Андрею Алякринскому губернатор поручил изучить работу муниципальных предприятий и вывести их на самоокупаемость, а также «сохранить темпы модернизации коммунальных сетей» и добиться качественной подготовки к осенне-зимнему периоду в каждом муниципалитете Прикамья.

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов считает передачу коммунальных ведомств в инфраструктурный блок правительства оправданной. «Это абсолютно нормальное, логичное изменение структуры. Задачи сфер строительства, ЖКХ и дорожной отрасли сильно пересекаются: дороги связаны с благоустройством, строительство с капитальным ремонтом»,— отметил депутат.

Экономист Дмитрий Клещев, специализирующийся на проектах в сфере ЖКХ, предполагает, что структурные изменения в правительстве «носят вынужденный характер». «Вероятно, работу блока региональные власти посчитали неэффективной, но не смогли найти человека, подходящего на эту должность, обладающего необходимыми компетенциями. В такой ситуации перераспределение полномочий между действующими вице-премьерами — вполне рабочий сценарий»,— полагает эксперт. Он добавил, что такое перераспределение может быть эффективным: «Можно провести аналогию с федеральным правительством, где нет отдельного министерства ЖКХ и соответствующими задачами заняты минстрой и курирующий его вице-премьер. Схожая структура на региональном уровне позволит лучше взаимодействовать с Москвой. Тем более, Андрей Алякринский — эффективный менеджер, с хорошей деловой репутацией, и способен разрешить проблемы, стоящие перед блоком ЖКХ. С другой стороны, он уже курирует такие обширные непростые и сложные направления, как строительство и транспорт. Но возникает вопрос — сможет ли он не сломаться и вытянуть новый функционал? Покажет время»,— отмечает Дмитрий Клещев. «Минтарифов тоже может неплохо вписаться в финансовый блок. Установка тарифов, формулирование правил игры на рынке коммунальных услуг связаны с вопросами бюджетного планирования и госзакупок, которыми занимается Ольга Антипина»,— добавляет экономист.

Константин Кадочников