Самолет из Сургута вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) самолет Ан-24 авиакомпании Utair, вылетевший рейсом Сургут — Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси, передает telegram-канал Aviaincident.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Так, 29 января в 7:36 экипаж воздушного судна после взлета доложил о неуборке шасси и принял решение о возврате в Сургут. Посадка прошла благополучно в 7:47.

На прошлой неделе самолет Екатеринбург — Дубай, вылетевший в 8:00, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Ирина Пичурина