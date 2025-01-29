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Самолет из Сургута вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) самолет Ан-24 авиакомпании Utair, вылетевший рейсом Сургут — Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси, передает telegram-канал Aviaincident.

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Так, 29 января в 7:36 экипаж воздушного судна после взлета доложил о неуборке шасси и принял решение о возврате в Сургут. Посадка прошла благополучно в 7:47.

На прошлой неделе самолет Екатеринбург — Дубай, вылетевший в 8:00, вернулся в аэропорт Кольцово в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Ирина Пичурина

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