В Ярославле сделали оборудование для уборки мазута с берега Черного моря

Оборудование для просеивания загрязненного мазутом песка из Ярославля отправят в Анапу для помощи в ликвидации последствий экологической катастрофы, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Специализированная техника будет перевезена в Краснодарский край, где волонтеры со всей страны работают над очисткой побережья Черного моря. Вибросито было изготовлено на ярославском заводе «Красный маяк» и безвозмездно передано волонтерам. Техника доработана для работы в условиях повышенной влажности и может использоваться при напряжении 42 В. Мобильность обеспечивает сцепное устройство для крепления к квадроциклу.

Специалисты завода отметили, что сейчас, пока мазут не нагрет солнцем, техника эффективно отделяет застывшие частицы нефтепродукта. «Вибросито работает от генератора — вилка стандартная, в какую дома утюг включаем. В "шкафу" одна кнопка, включение-выключение. В сито засыпаем песок, а он разделяется на фракции»,— рассказал технический директор ПАО «Ярославский завод Красный маяк» Сергей Субботин.

Губернатор Михаил Евраев поблагодарил ярославцев, которые оказывают помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Антон Голицын