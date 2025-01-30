На свое усмотрение, но под надзором

Вчера депутаты областного парламента рассмотрели в первом чтении поправки в закон, дающий право советам местных депутатов влиять на назначение замглавы муниципальных администраций. Законопроект вызвал бурное обсуждение, хотя одна из целей инициаторов проекта — изменить местное законодательство из-за поправок в федеральном законе. Гораздо спокойнее депутаты поддержали проекты законов о выплатах ветеранам и детям-сиротам, в также освободили от должности депутата Владимира Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самое бурное обсуждение состоявшего заседание развернулось вокруг законопроекта с поправками в областной закон «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Самое бурное обсуждение состоявшего заседание развернулось вокруг законопроекта с поправками в областной закон «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заседание областного парламента неожиданно началось с приветствия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, выступление которого было заранее не анонсировано. Глава 47-го региона поздравил депутатов со всеми наступившими праздниками и представил вице-губернатора — своего нового представителя в Законодательном собрании Ленобласти Игоря Петрова. Господин Дрозденко напомнил, что вновь назначенный чиновник хорошо знаком депутатам, и заверил: назначение ни в коей мере не означает, что парламентарии не смогут взаимодействовать с другими заместителями главы региона. «Игорь Викторович направлен в помощь вам для работы по решению вопросов как депутатских наказов, которые вам дают, как в интересах тех округов, которые вы представляете, так и в интересах жителей. И наша задача — максимально комфортно обеспечить вашу работу»,— подчеркнул губернатор. До этого господин Петров занимал пост руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти, а также возглавлял Юкковское сельское поселение.

Самое бурное обсуждение состоявшегося заседания развернулось вокруг законопроекта с поправками в областной закон «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области». Согласно документу, советы депутатов муниципальных образований планируется наделить правом принимать участие в формировании администрации МО путем согласования назначения на должность заместителей главы администрации и (или) руководителей территориальных органов администраций, в случае если это предусмотрено уставом МО. Практически каждый из выступающих депутатов, начинал со слов: «Мы, конечно, поддержим законопроект, но...» Несколько парламентариев отметили, что не понимают необходимости в принятии поправок, так как таким правом местных депутатов наделяет Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Председатель комитета по местному самоуправлению Андрей Клементьев терпеливо объяснял, что изменения в федеральном законодательстве обязывают регионы принять поправки в местные законы. Закрепить указанное право муниципалов необходимо через принятие изменений в уставы МО. При этом чиновник отметил, что решение об изменении уставов остается на усмотрение местных депутатов, но дать им такую возможность необходимо. «Как вы собираетесь влиять на то, чтобы советы депутатов МО принимали поправки в устав?» — не успокаивались депутаты. Лидер фракции ЛДПР Ярослав Лебедев заметил, что не каждый совет вообще обладает достаточными компетенциями, чтобы изменить устав МО. Господин Лебедев рассказал, что он лично сталкивался с ситуациями, когда народные муниципальные избранники признавались, что не знают, как поменять устав. «Это уже будет, скажем так, не обязанность органов государственной власти — принуждать к изменениям в уставе. В основном этим будут заниматься надзорные органы, потому что как мы на своем региональном уровне, так и наши коллеги на муниципальном уровне обязаны вносить изменения в свои документы в соответствии с изменениями, произошедшими на федеральном и региональном уровнях»,— отметил господин Климентьев. В частности, пояснил глава комитета, этим может заниматься прокуратура. Несмотря на оживленную дискуссию, законопроект был принят в первом чтении.

Впервые перед депутатами в новой должности выступил бывший зампред правительства Ленобласти Дмитрия Ялова, а ныне председатель комитета Ленинградской области по ЖКХ Егор Мищеряков. Он отвечал на вопросы по законопроекту «О внесении изменений в областные законы "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений" и "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов"». Законопроект предполагает установить дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта квартиры или ее части (комнаты), расположенной в квартире для отдельных категорий граждан: ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда. В случае принятия закона будет определен порядок, и регион предоставит субсидию на эти цели муниципалам. Были вопросы, касающиеся перечня работ, поскольку в представленном примерном расчете текущего ремонта не было замены обоев, розеток, выключателей и так далее. «Перечень работ — свободный, главное — чтобы общая сумма ремонта не превышала 200 тыс. рублей»,— пояснил господин Мищеряков. Лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский признал, что закон — хороший, нужный, особенно в год празднования 80-летия Победы, но исполнительной и муниципальным властям следует аккуратно следить за тем, чтобы деньги действительно доходили до ветеранов. «А то знаете, как бывает: недобросовестные родственники — вдруг они как-то выведут средства и используют их не по назначению»,— призвал к бдительности коммунист.

Так же в первом чтении областной парламент принял закон о наказании «рублем» за незаконные ларьки. Документ предлагает расширить понятие деятельности по продаже товаров в неустановленных местах и установить повышенную административную ответственность за повторное совершение указанных действий. В третьем чтении депутаты поддержали законопроект о выплатах денежных средств на содержание детей-сирот, опека над которыми установлена за пределами РФ.

Как писал «Ъ-СПб», в декабре 2024 года из-за недостоверных и неполных сведений в справках о доходах досрочно сложил свои полномочия депутат от ЛДПР Дамир Шадаев (см. «Ъ-СПб» от 04.12.2024). Вакантный мандат получила Вероника Грибанова. Кроме этого, депутаты одобрили прекращение полномочий депутата Владимира Сидоренко, причиной которого стало вступление в силу обвинительного приговора суда. В декабре прошлого года Всеволожский городской суд признал господина Сидоренко виновным в хищении 2 млн рублей в период, когда бывший депутат занимал должность главы Агалатовского сельского поселения. Виновному назначили наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы.

Александра Тен