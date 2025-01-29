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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и консультант аппарата Сергей Санников 28 января посетили СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе визита они в присутствии помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Марата Кабирова и начальника изолятора Алексея Киселева провели встречу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, где дали разъяснения по интересующим их вопросам.

Напомним, за 2024 год в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступило 49 тыс. обращений. Как сообщила Татьяна Мерзлякова, около 45% обращений связаны с вопросами специальной военной операции (СВО).

Ирина Пичурина

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