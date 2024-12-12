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За год свердловскому омбудсмену Мерзляковой поступило 49 тыс. обращений

За 2024 год в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой поступило 49 тыс. обращений. Как сообщила омбудсмен на пресс-конференции, около 45% обращений связаны с вопросами специальной военной операции (СВО).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В этом году по темам на первом месте — без вести пропавшие, очень большое количество обращений, связанных с медицинской тематикой и логистикой, врачебными комиссиями и реабилитациями. Это все по военному ведомству», — сказала она. Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что в 2023 году в аппарат поступило 41 тыс. обращений.

Напомним, ранее Татьяна Мерзлякова сообщала, что за 9 месяцев 2024 года из украинского плена вернулось 26 участников специальной военной операции (СВО) из Свердловской области.

Мария Шараева

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