В Таганрог поступили эксклюзивные почтовые открытки к 165-летию Чехова

Почта России выпустила коллекционные открытки в честь 165-летия со Дня рождения писателя, уроженца Таганрога, А.П. Чехова. Их тираж составил 2 тыс. экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Почты России Фото: Пресс-служба Почты России

На открытках изображен мемориальный музей «Домик Чехова», нанесена марка — литера В, а также надпись «С наилучшими пожеланиями из Таганрога!».

Большая часть открыток поступила в Таганрог. Кроме того, они были доставлены в несколько других городов Ростовской области —Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Волгодонск, Каменск и поселок Каменоломни.

Автором изображения для открытки выступил фотограф Владислав Паршин.

Анастасия Казуков