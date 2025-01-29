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В Таганрог поступили эксклюзивные почтовые открытки к 165-летию Чехова

Почта России выпустила коллекционные открытки в честь 165-летия со Дня рождения писателя, уроженца Таганрога, А.П. Чехова. Их тираж составил 2 тыс. экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба Почты России

Фото: Пресс-служба Почты России

На открытках изображен мемориальный музей «Домик Чехова», нанесена марка — литера В, а также надпись «С наилучшими пожеланиями из Таганрога!».

Большая часть открыток поступила в Таганрог. Кроме того, они были доставлены в несколько других городов Ростовской области —Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Волгодонск, Каменск и поселок Каменоломни.

Автором изображения для открытки выступил фотограф Владислав Паршин.

Анастасия Казуков

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