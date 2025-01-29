В Витязево отмытых от мазута птиц держат в боксах для реабилитации
В селе Витязево продолжается реабилитация птиц, пострадавших от мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
После первичной помощи окрепших пернатых перемещают в закрытые боксы, где они проходят карантин. Доступ к особям имеют только орнитологи и сотрудники, следящие за их состоянием.
По словам специалистов, такая изоляция необходима, чтобы снизить стресс у птиц и дать им возможность восстановиться. Сейчас в центре находится 54 пернатых.