В Витязево отмытых от мазута птиц держат в боксах для реабилитации

В селе Витязево продолжается реабилитация птиц, пострадавших от мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

После первичной помощи окрепших пернатых перемещают в закрытые боксы, где они проходят карантин. Доступ к особям имеют только орнитологи и сотрудники, следящие за их состоянием.

По словам специалистов, такая изоляция необходима, чтобы снизить стресс у птиц и дать им возможность восстановиться. Сейчас в центре находится 54 пернатых.

Нурий Бзасежев