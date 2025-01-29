Девять человек за сутки пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки 28 января произошло 364 аварии — 297 и 67 соответственно. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

В ДТП на дорогах 78-го региона пострадали пять взрослых и один ребенок. В результате столкновений на трассах Ленинградской области ранения получили три человека — все трое совершеннолетние.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли в ночном ДТП на Лесном проспекте.

Дарья Астанина