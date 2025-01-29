Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять человек за сутки пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки 28 января произошло 364 аварии — 297 и 67 соответственно. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

В ДТП на дорогах 78-го региона пострадали пять взрослых и один ребенок. В результате столкновений на трассах Ленинградской области ранения получили три человека — все трое совершеннолетние.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли в ночном ДТП на Лесном проспекте.

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...