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Минэк Прикамья разработал план реализации стратегии социально-экономического развития региона

На заседании правительства Пермского края в Соликамске региональное Минэкономразвития представило план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года (СЭР 2035), сообщает пресс-служба правительства. В разработке документа участвовали «Деловая Россия», Общественная палата Пермского края, Пермская ТПП, ПАО «ПНППК», ООО «Кайрос Инжиниринг», ЦК НТИ «Фотоника», ПГНИУ и другие. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность реализации намеченных планов. «В Стратегии заложены амбициозные задачи, которые отвечают на вопрос, какие отрасли для нас являются приоритетными. Подчеркну, документ составлен с учетом целей национальных и региональных проектов», – отметил он.

Фото: правительство Пермского края

Фото: правительство Пермского края

Первый замминистра экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова рассказала, что в плане сформированы мероприятия, позволяющие достичь ключевые цели по каждому направлению. «План определяет значения 28 целевых показателей по всем приоритетным направлениям. Он позволит достичь значений целевых показателей таких Нацпроектов, как “Продолжительная и активная жизнь”, “Семья”, “Эффективная и конкурентная экономика”, “Инфраструктура для жизни”, “Туризм и гостеприимство”»– подчеркнула Надежда Трусова.

Например, направление «Человеческий капитал» включает комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов соцсферы, финансовую поддержку семей с детьми, подготовку и поддержку кадров и другие мероприятия. Эти мероприятия будут способствовать росту численности населения и увеличению продолжительности жизни жителей Прикамья.

Реализация направления «Диверсификация базовых секторов экономики» предусматривает поддержку инвесторов, создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа, внедрение цифровых технологий на предприятиях, а также проведение мероприятий по вовлечению в технологическое предпринимательство. Предполагается, что это позволит увеличить к 2035 году валовый региональный продукт в 1,5 раза, а инвестиции – в 2,1 раза.

План мероприятий по направлению «Креативная экономика» включает оказание финансовых, обучающих, административных мер поддержки предпринимателям, работающим в этой сере. Их реализация должна способствовать рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации направления «Зеленая экономика» планируется строительство экотехнопарков, реконструкция и капремонт объектов водоснабжения и водоотведения, реализация технологических проектов с использованием инфраструктуры НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование», развитие рынка газомоторного топлива и «быстрой» зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Эти мероприятия направлены на снижение уровня вредных в атмосферу, сокращение спроса загрязняющих веществ в водоемы.

Цель направления «Туризм и индустрия гостеприимства» - создание конкурентоспособного на российском и международном рынке. Для этого в регионе планируется выстроить систему подготовки кадров для индустрии гостеприимства, а также сформировать инвестплощадки для новых туристических проектов и определить новые точки притяжения для гостей региона. Цель программы увеличить турпоток Прикамья к 2035 году в 2,4 раза.

Запланированы ряд мероприятия в рамках реализации стратегии по направлению «Пространственное развитие». В Прикамье займутся комплексным развитием территорий, созданием доступной социальной, досуговой и транспортной инфраструктуры. При этом темпы жилищного строительства должны сохраниться на уровне 1,6 млн кв. метров в среднем за год. А поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог должно составлять не менее 65%.

Также власти Прикамья намерены работать над качеством жизни населения. Согласно новому нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на федеральном уровне утвержден перечень из 2160 опорных населенных пунктов, в которых уровень качества жизни населения должен улучшиться на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Перечень делит населенные пункты на четыре категории: городские агломерации, стратегические населенные пункты, «новые точки роста», иные населенные пункты, выполняющие функции опорных. В число опорных населенных пунктов вошли все административные центры территорий Пермского края. «Новыми точками роста» станут Александровск, Губаха, Соликамск, Чайковский, Чусовой. На финансирование мероприятий в этих территориях будет предусмотрено приоритетное выделение средств из федерального бюджета.

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