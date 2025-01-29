В Казани младенец отравился угарным газом

В Казани от угарного газа пострадал ребенок 2024 г. рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

Инцидент произошел в 16:22 в доме № 23 по ул. Бирюзовая. Младенцу предварительно диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести и госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

Причина происшествия устанавливается. Госжилинспекция Татарстана установит исполнение обязательств со стороны управляющей компании и газовой службы.

Диана Соловьёва