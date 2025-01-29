Послы ЕС одобрили продление миссии на армяно-азербайджанской границе на два года

Послы стран Евросоюза в Брюсселе договорились о продлении мандата миссии наблюдателей на армянской стороне армяно-азербайджанской границы еще на два года, до 19 февраля 2027 года. Состав и количество членов миссии оставлены прежние: 165 человек со стороны ЕС и 44 армянских наблюдателя, передает News.Armenia.

Теперь решение послов должны одобрить министры иностранных дел стран ЕС. Европейские дипломаты посчитали, что продление миссии поспособствует снижению числа инцидентов в приграничных и пострадавших от конфликта регионах Армении и внесет вклад в урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) действует с 20 февраля 2023 года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) вдоль всей армяно-азербайджанской границы. В январе прошлого года по решению Совета ЕС численность миссии увеличили вдвое. Патрулирование EUMA осуществляется с оперативных баз в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване.

Миссия ЕС — предмет разногласий Армении и Азербайджана в части согласования мирного договора. Одним из спорных пунктов соглашения является обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что «под видом так называемых европейских наблюдателей» (имеется в виду миссия ЕС) на армяно-азербайджанской границе «создана инфраструктура НАТО». Армянские власти же настаивают, что без миссии ЕС не обойтись как минимум до завершения демаркации границы.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян