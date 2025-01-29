Два игрока СКА примут участие в Матче Звезд КХЛ

Два игрока петербургского СКА примут участие в Матче Звезд КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги 29 января. Речь идет о защитнике Александре Никишине, который только восстановился от сотрясения мозга, и 19-летнем нападающем Иване Демидове, накануне оформившем хет-трик в ворота подмосковного «Витязя». Оба будут выступать за Дивизион Боброва. Руководить командой будет наставник «Спартака» Алексей Жамнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соперниками выступят хоккеисты из Дивизиона Тарасова, Чернышева и Харламова. Матчи Звезд КХЛ пройдут в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля. Что касается игр СКА, то уже 30 января петербуржцы отправятся в гости к «Спартаку», который на текущий момент занимает третье место Западной конференции. Для сравнения, петербуржцы идут шестыми с 61 набранным баллом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 28 января СКА одержал уверенную победу над «Витязем» со счетом 4:1. Подробнее читайте в материале «Хет-трик для гурманов».

Андрей Маркелов