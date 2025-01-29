Хет-трик для гурманов

Хоккеисты СКА завершили серию домашних матчей победой на «Витязем» — 4:1. Хет-трик сделал 19-летний форвард армейцев Иван Демидов. Это его первая игра с тремя голами в чемпионате КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер «Витязя» Павел Десятков после игры, объясняя поражение своей команды, сказал, что его хоккеисты в начале матча обалдели «от фамилий соперников»

Фото: ХК СКА Тренер «Витязя» Павел Десятков после игры, объясняя поражение своей команды, сказал, что его хоккеисты в начале матча обалдели «от фамилий соперников»

Фото: ХК СКА

На встречу с «Витязем» у СКА не смогли выйти из-за травм защитник Александр Никишин, нападающие Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, давно лечатся Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Алексей Андронов. Для любой команды КХЛ такие потери могли стать катастрофическими, но только не для СКА. Тренеры ввели в состав молодых игроков — Матвея Короткого, Амира Нугманова. С начала сезона в нем блистает 19-летний Иван Демидов.

Тренер «Витязя» Павел Десятков после игры, объясняя поражение своей команды, сказал, что его хоккеисты в начале матча обалдели «от фамилий соперников». Хотя состав у СКА был не такой звездный. Или их «придавила» арена, где собралось больше 21 тыс. зрителей, или эмблема петербургского клуба. В общем, пока гости собирались с мыслями, петербуржцы забросили две шайбы. Сначала отличился Демидов, получивший отличный пас из-за ворот от Сергея Плотникова. Затем реализовал быструю атаку нападающий Николай Поляков. Для него это первая шайба в сезоне.

В дальнейшем «витязи» еще пытались переломить ход матча, но Иван Демидов двумя голами «закрыл лавочку», как говорил один футбольный комментатор. Форвард записал на свой счет первый хет-трик в КХЛ. Не каждому такое удается в 19 лет. И очень жаль, что в следующем сезоне Иван уезжает играть за «Монреаль Канадиенс» в НХЛ. Контракт уже согласован. Всем, кому хочется посмотреть на мастерство в его исполнении, нужно добывать билеты на домашние матчи армейцев в чемпионате КХЛ и приходить на «СКА Арену». Это стоит того.

Роман Ротенберг сказал, что тренеры команды много работают с Демидовым индивидуально, помогая ему раскрывать свой талант. И вообще задача СКА — добиваться результата и заботиться о будущем, давая дорогу в состав молодежи. Некоторые игроки уже проявили себя в этом сезоне. Но ярче всех блистает звезда Демидова. Иные ветераны армейского клуба признаются, что не видели такого таланта даже в советское время. А тогда сильных игроков было еще больше. Кстати, хоккеисты СКА матч против «Витязя» провели в форме, на которой красовалось слово «Ленинград» — в честь 81-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. Для них это было дополнительным стимулом. А вратарь ленинградского СКА Станислав Литовко принес на игру и продемонстрировал для ТВ первую вратарскую маску, которую в начале 1960-х они изготовили вместе с другим голкипером, а впоследствии тренером СКА Николаем Пучковым. Она выглядит, по сравнению с современной «защитой», совсем хрупкой. И напоминает маску, которую носил в фильме «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс, сыгравший Ганнибала Лектера.

Что касается результата, то после победы над «Витязем» петербургская команда осталась на шестом месте в Западной конференции КХЛ. Но отставание от череповецкой «Северстали», сенсационно идущей второй, невелико — четыре очка. Уже можно меньше беспокоиться на тему того, попадет ли СКА в плей-офф: «Куньлунь Ред Стар», занимающий девятую строчку, отстает на 13 очков. До конца регулярного чемпионата армейцам осталось провести 16 матчей. Ближайшие они сыграют против «Спартака» и «Динамо» в Москве.

Кирилл Легков