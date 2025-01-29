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Полиция не нашла опасных объектов в Октябрьском районе Ростова

В Октябрьском районе Ростова полицейские не выявили опасных объектов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщалось в соцсетях, житель Ростова обнаружил в Октябрьском районе, в плe мeжду лaдбищeм и ул. лaтнa ляты, нecль гpaнaт. Полицейские выехали на место. В результате проверки опасных объектов не нашли.

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, при проверке были обнаружены учебные образцы боеприпасов. Они не представляют угрозу для здоровья и жизни.

Анастасия Казуков

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