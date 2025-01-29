Полиция не нашла опасных объектов в Октябрьском районе Ростова
В Октябрьском районе Ростова полицейские не выявили опасных объектов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сообщалось в соцсетях, житель Ростова обнаружил в Октябрьском районе, в плe мeжду лaдбищeм и ул. лaтнa ляты, нecль гpaнaт. Полицейские выехали на место. В результате проверки опасных объектов не нашли.
По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, при проверке были обнаружены учебные образцы боеприпасов. Они не представляют угрозу для здоровья и жизни.