Полиция не нашла опасных объектов в Октябрьском районе Ростова

В Октябрьском районе Ростова полицейские не выявили опасных объектов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщалось в соцсетях, житель Ростова обнаружил в Октябрьском районе, в плe мeжду лaдбищeм и ул. лaтнa ляты, нecль гpaнaт. Полицейские выехали на место. В результате проверки опасных объектов не нашли.

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, при проверке были обнаружены учебные образцы боеприпасов. Они не представляют угрозу для здоровья и жизни.

Анастасия Казуков