В МЦУ Краснодара опровергли информацию о минировании ТЦ «Любимово»
Днем 29 января посетителей и персонал ТЦ «Любимово» на ул. Адмирала Крузенштерна в Краснодаре экстренно вывели из здания. Как сообщает городской МЦУ со ссылкой на ЕДДС, причиной эвакуации стал анонимный звонок о минировании. Информация не подтвердилась.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
На место прибыли полиция, пожарные, скорая помощь и кинологи. После проверки торговый центр возобновил работу.
Пользователи в соцсетях пишут, что подобные инциденты в ТЦ «Любимово» происходят регулярно — предыдущая эвакуация была в начале января.