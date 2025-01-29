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В МЦУ Краснодара опровергли информацию о минировании ТЦ «Любимово»

Днем 29 января посетителей и персонал ТЦ «Любимово» на ул. Адмирала Крузенштерна в Краснодаре экстренно вывели из здания. Как сообщает городской МЦУ со ссылкой на ЕДДС, причиной эвакуации стал анонимный звонок о минировании. Информация не подтвердилась.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На место прибыли полиция, пожарные, скорая помощь и кинологи. После проверки торговый центр возобновил работу.

Пользователи в соцсетях пишут, что подобные инциденты в ТЦ «Любимово» происходят регулярно — предыдущая эвакуация была в начале января.

Нурий Бзасежев

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