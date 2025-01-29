В четверг в Черноземье будет облачно, без осадков, от 0°С до +7°С

В большинстве регионов Черноземья в четверг, 30 января, ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от 0°С до +7°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями при +3°С, без осадков. Днем — облачность при +7°С, без осадков.

В Воронеже ночью прогнозируется облачность с прояснениями при +1°С, без осадков. Днем — облачность при +5°С, без осадков.

В Курске и Липецке ночью ожидается переменная облачность при +3°С и 0°С соответственно, без осадков. Днем в облцентрах будет облачно при +7°С и +4°С, без осадков.

В Орле ночью может быть облачно с прояснениями при +4°С. Днем ожидается облачность при +7°С, без осадков.

В Тамбове температура составит 0°С…+3°С. Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, днем — облачность, без осадков.

Анастасия Колпачева