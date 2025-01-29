В Ярославской области 9 иностранцев подписали контракт с Минобороны РФ

В 2024 году девять иностранных граждан заключили контракт с Минобороны РФ и получили российское гражданство по решению ярославского УМВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство региональной безопасности Фото: Министерство региональной безопасности

«Ъ» сообщал, что в начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность получения российского гражданства в упрощенном режиме иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или других воинских формированиях.

Алла Чижова