Спикер Госдумы пообещал возобновить работы на оперном театре не ранее марта

Переговоры о реставрации театра оперы и балета в Саратове с московской компанией завершатся в марте, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Господин Володин отметил, что обсуждения находятся на финальной стадии. После их завершения планируется совместно с региональными властями решить вопросы реставрации. Спикер подчеркнул важность поиска как исполнителей работ, так и финансовых средств, поскольку значительная часть выделенных ресурсов была возвращена в федеральный бюджет.

Володин также призвал местные власти включать недобросовестные строительные компании в список Федеральной антимонопольной службы. Напомним, реконструкция театра началась в октябре 2020 года и оценивалась в 1,62 млрд руб. Сроки переносились из-за сложности работ, а контракт с генеральным подрядчиком ООО «Адепт Строй» был расторгнут в октябре 2023 года.

В марте 2024 года стало известно о передаче объекта государственной корпорации. В ноябре 2024 года на консервацию театра выделили 35,8 млн руб., и контракт был заключен на сумму 23,6 млн руб.

Никита Маркелов