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Коммерсантъ FM
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В Италии наложен арест на €46 млн местного подразделения FedEx

Прокуратура Милана арестовала €46 млн на счетах итальянского подразделения крупнейшей американской компании транспортных перевозок FedEx.

Изъятие было проведено сотрудниками отдела полиции по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в рамках расследования налогового мошенничества и незаконного использования рабочей силы, сообщает итальянское агентство ANSA.

Как показало расследование, проводимое прокуратурой Милана, подразделение FedEx якобы нанимало сотрудников через третьи компании и не выплачивало им социальные и другие пособия. Решение о конфискации средств со счетов подразделения должен утвердить суд. FedEx со своей стороны отрицает возможные нарушения закона.

Алена Миклашевская

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