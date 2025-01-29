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Претензионную работу по благоустройству Государевой Горы в Чувашии начнут весной

Заместитель председателя Кабмина Чувашии Дмитрий Краснов рассказал, что у него остались вопросы к благоустройству Государевой Горы в Мариинском Посаде. Претензионная работа начнется весной. Об этом господин Краснов сообщил в своем телеграм-канале.

«Посмотрел, как сейчас обстоят дела именно на верхней площадке, к ней у меня и общественников больше всего вопросов. Ну что ж. Ждем весны и будем вести претензионную работу. Есть, что исправлять», — заявил зампредседателя Кабмина Чувашии.

Дмитрий Краснов сообщил, что местные жители оценили новую лестницу со скамейками для отдыха. После благоустройства туристический маршрут включат в экскурсионные программы. Также на Государевой Горе планируют открыть точку общепита.

На благоустройство объекта выделили 72 млн руб. из федерального бюджета.

В конце сентября Дмитрий Краснов проверил благоустройство Государевой Горы и раскритиковал ход работ на объекте.

Диана Соловьёва

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