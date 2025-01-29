ЕС подписал договор о всеобъемлющем партнерстве с Иорданией

Евросоюз (ЕС) и Иордания подписали договор о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве. Соглашение было подписано после встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и короля Иордании Абдаллы ибн Хусейна. Договор будет подкреплен финансовой поддержкой в размере €3 млрд, сообщили в Еврокомиссии.

«Партнерство повысит безопасность, стабильность и экономические возможности для Иордании и ЕС, напрямую принося пользу нашим гражданам. Я готов мобилизовать все имеющиеся в моем распоряжении инструменты, чтобы воплотить сегодняшние обязательства в реальность»,— прокомментировала подписание член Еврокомиссии по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца.

В комиссии назвали королевство ключевым игроком для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Партнерство, согласованное сегодня, будет направлено на расширение долгой истории сотрудничества между ЕС и Иорданией для решения общих проблем, рассказали в комиссии. Оно отражает готовность ЕС помочь королевству в решении сирийского кризиса и в поддержке беженцев и принимающих общин в Иордании, а также открывает дополнительные пути для инвестиций, считают в Еврокомиссии.

В июле 2024 года Вашингтон заявил об открытии в Иордании первого во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки офиса связи НАТО. При этом в сентябре того же года российская дипломатическая миссия в Аммане заявила о том, что Россия и Иордания близки к соглашению о безвизовом режиме. В октябре возобновилось авиасообщение между странами.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО нашло точку входа на восток».