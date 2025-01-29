В МВД Кубани предупредили об опасном челлендже с самодельными петардами

В Краснодарском крае среди детей в соцсетях начали распространяться видеоролики об опасном эксперименте. Так, пытаясь повторить увиденное, вчера, 28 января, в Новороссийске десятилетний мальчик получил ожоги лица и рук при изготовлении самодельной петарды, предупреждает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, школьник увидел в TikTok рецепт изготовления «дымовухи» и решил повторить опыт. В процессе приготовления произошла химическая реакция, в результате которой вещество попало ребенку в глаза. Пострадавшего госпитализировали вместе с матерью.

В ведомстве отметили, что это не первый случай получения школьниками ожогов при повторении эксперимента. Полицейские призывают родителей предупреждать детей об опасности подобных опытов. Также правоохранители рекомендуют использовать инструменты родительского контроля для ограничения доступа к потенциально опасному контенту.

Нурий Бзасежев