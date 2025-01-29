Дворец спорта «Красный котельщик» получит из бюджета 37 млн рублей на оборудование

Сегодня врио губернатора Юрий Слюсарь побывал в Таганроге в спортивном кластере «Красный котельщик». Как сообщается на сайте донского правительства, руководитель Ростовской области посетил крытый и открытый бассейны, ледовый каток, стадион «Авангард», а также Дворец спорта «Красный котельщик», в здании которого сейчас проходит капитальный ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава региона проверил ход ремонтных работ во Дворце спорта, на которые ранее было выделено 630 млн руб. В настоящее время готовность объекта уже превышает 55%. Завершаются замена кровли, полов, инженерных коммуникаций. Ведутся внутренние отделочные работы, монтируются трибуны, основания под спортплощадки. Полностью ремонт планируют завершить в августе.

В связи с этим врио губернатора принял решение дополнительно выделить 37 млн руб. из регионального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря.

На базе спортивного кластера «Красный котельщик» действует школа олимпийского резерва №13.

Сергей Иванов