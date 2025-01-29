«Гранд Отель Европа» откроет люкс «Чайковский» в честь юбилея

Коллекция именных исторических номеров «Гранд Отеля Европа» будет расширена в честь 150-летия. К февралю представят апартаменты, посвященные композитору Петру Чайковскому.

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Гендиректор отеля Юлия Пашковская отметила, что в «Гранд Отеле Европа» есть номера, связанные с историей русского авангарда, другие затрагивают историю Санкт-Петербурга и страны. В своем время здесь останавливался и композитор. К тому же в этом году исполняется 185 лет со дня рождения Чайковского.

В номере размещены объекты из фондов музыкальной библиотеки, в их создании приняла участие и Санкт-Петербургская Филармония. В люксе гости увидят также антикварный рояль и современные арт-объекты.

Подробнее об истории «Гранд Отеля Европа» — в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева