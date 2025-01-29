Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии отдали участок компании для реализации проекта на 87,5 млн рублей

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о передаче в аренду компании «РСТ» земельного участка в Новочебоксарске. Там планируют создать производство специализированных и противопожарных межкомнатных дверей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На производстве планируется выпускать до 5 тыс. изделий в год. Площадь переданного в аренду земельного участка составляет около 8,4 тыс. кв. м. Аренда предоставлена до 2026 года без проведения торгов.

Ранее пресс-служба правительства Чувашии сообщала, что в инвестиционный проект компании «Увеличение производственных мощностей дверного производства» планируют вложить 87,5 млн руб. Реализация этого проекта создаст 30 новых рабочих мест.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...