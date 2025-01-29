В Чувашии отдали участок компании для реализации проекта на 87,5 млн рублей

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о передаче в аренду компании «РСТ» земельного участка в Новочебоксарске. Там планируют создать производство специализированных и противопожарных межкомнатных дверей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На производстве планируется выпускать до 5 тыс. изделий в год. Площадь переданного в аренду земельного участка составляет около 8,4 тыс. кв. м. Аренда предоставлена до 2026 года без проведения торгов.

Ранее пресс-служба правительства Чувашии сообщала, что в инвестиционный проект компании «Увеличение производственных мощностей дверного производства» планируют вложить 87,5 млн руб. Реализация этого проекта создаст 30 новых рабочих мест.

Артём Дергунов