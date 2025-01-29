В Краснодаре проверили школы после сообщений о минировании

Оперативные службы не обнаружили угроз в учебных заведениях Краснодара. Ранее информация о минировании нескольких школ появилась в анонимном Telegram-канале, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Кубань», сведения о возможной угрозе распространились в соцсетях вечером 27 января. В анонимном Telegram-канале сообщалось, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Автор публикации также обращался к губернатору Кубани с требованием выкупа для «спасения некоторой части учеников».

В городском департаменте образования заверили, что угроза не подтвердилась. Сейчас занятия проходят в обычном режиме.

Нурий Бзасежев