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Полиция Краснодара проверит информацию о минировании школ

Вечером 27 января в анонимном Telegram-канале «Красный Краснодар» появилось сообщение о минировании нескольких школ краевой столицы. На запрос «Ъ-Кубань» в городском УВД ответили, что информация зарегистрирована. Полиция проводит проверку по данному факту.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В публикации автор заявил, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Он также обратился к губернатору Краснодарского края с требованием денежного выкупа с целью «спасения некоторой части учеников».

Кроме того, в сообщении указаны телефонные номера и ссылка на «прямой эфир». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия для проверки угрозы.

Нурий Бзасежев

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