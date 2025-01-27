Полиция Краснодара проверит информацию о минировании школ
Вечером 27 января в анонимном Telegram-канале «Красный Краснодар» появилось сообщение о минировании нескольких школ краевой столицы. На запрос «Ъ-Кубань» в городском УВД ответили, что информация зарегистрирована. Полиция проводит проверку по данному факту.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В публикации автор заявил, что в учреждениях якобы заложены взрывные устройства с таймером, установленным на 11:47. Он также обратился к губернатору Краснодарского края с требованием денежного выкупа с целью «спасения некоторой части учеников».
Кроме того, в сообщении указаны телефонные номера и ссылка на «прямой эфир». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия для проверки угрозы.