ВС Башкирии изменил приговор пилоту разбившегося вертолета

Верховный суд Башкирии смягчил приговор пилоту Айрату Габдуллину за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года ночью при неблагоприятных метеоусловиях Айрат Габдуллин, управляя вертолетом Airbus Helicopters AS­350 В3, взлетая с посадочной площадки в поселке Павловка, допустил ошибки пилотирования. Столкнувшись с деревьями, вертолет упал на землю. Двое пассажиров, среди которых был председатель попечительского совета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник, погибли. В апреле 2024 года Благовещенский межрайонный суд приговорил Айрата Габдуллина к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. С него также взыскали в пользу семей погибших 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Верховный суд Башкирии, рассмотрев жалобу осужденного на приговор, заменил ему реальное лишение свободы на условное с двухлетним испытательным сроком, а затем Шестой кассационный суд отменил постановление апелляционной инстанции, отправив дело на новое рассмотрение.

По информации Объединенной пресс-службы судов Башкирии, судебная коллегия смягчила приговор первой инстанции до двух лет лишения свободы в колонии-поселении. На это решение, в частности, повлияло возмещение потерпевшим морального вреда.

Венера Хисамова