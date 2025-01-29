На обходе Адлера начали расширение путепровода

Стартовали работы по расширению габарита существующего путепровода на 6-м км дороги А-149 «Адлер — Красная Поляна». Как напомнил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, обход войдет в состав перспективной автомобильной дороги от федеральной трассы М—4 «Дон» до Сочи, поспособствует развитию экономики южных регионов России и улучшению транспортной ситуации на Черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина

Господин Хуснуллин отметил, что проект по строительству трассы реализуют поэтапно. Среди первоочередных задач — строительство обхода Адлера протяженностью около 10 км, который соединит поселок Кудепста и село Высокое. Вице-премьер ранее заявлял, что за счет нового участка на этом направлении повысится туристический потенциал, поскольку время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны сократится. Также, по его словам, будет обеспечен вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшена экологическая обстановка прибрежной территории.

«Искусственное сооружение и его подходы расширят до двух полос движения, по одной в прямом и обратном направлении. Путепровод планируем ввести в эксплуатацию до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом у жителей Сочи и его гостей появилась возможность передвигаться по нему в обоих направлениях, как в сторону Адлера, так и в сторону Красной Поляны»,— сказал Марат Хуснуллин.

Реконструировать путепровод начали в ноябре прошлого года. До начала его расширения с существующего моста специалисты сняли элементы ограждения, шумозащитные экраны, слои мостового полотна, а также демонтировали инженерные сети и боковые консоли путепровода. Сейчас работы на объекте ведутся в две смены.

Татьяна Ручкина